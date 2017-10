Nelle scorse settimane si era palesata l'ipotesi di un arrivo al Torino di Giuseppe Rossi. L'ex attaccante di Fiorentina e Villareal è attualmente svincolato ed è pronto a tornare a giocare, ma non lo farà con la maglia granata addosso. Lo stesso calciatore, intervenendo ai microfoni di TMW Radio, ha smentito l'ipotesi di un suo arrivo alla corte di Sinisa Mihajlovic.



"Non voglio entrare nei dettagli, però un po' di interesse c'è. Significa che non si sono dimenticati di me - ha dichiarato Pepito Rossi - Come detto prima, l'obiettivo è quello di tornare in Italia. Io al Torino? No, diciamo che non è vero".