Gentile Procuratore,sono un direttore sportivo con tesserino conseguito regolarmente a Coverciano alcuni anni fa. Da quel giorno ad oggi non sono riuscito a trovare un posto di lavoro in nessuna società di calcio pur avendo inviato il mio curriculum a tutte le società professionistiche dalla lega pro in su.Io, con questa lettera, voglio dire che secondo me il Ministro del Lavoro Poletti ha pienamente ragione quando afferma che è "meglio giocare a calcetto che inviare curriculum", alludendo al fatto che per trovare lavoro contano le conoscenze (da farsi anche giocando a calcetto) mentre non servirebbe a nulla inviare il proprio curriculum.Tanto clamore, quindi, per una affermazione che è condivisa da tutti e, soprattutto, da quelli come me che vorrebbero entrare nel mondo del calcio. Io a calcetto gioco con gli amici, ma questi miei compagni di sport non potranno mai aiutarmi visto che o sono studenti o sono lavoratori subordinati impiegati in altri settori lavorativi.A me mancano i contatti giusti! E so che solo con i contatti che contano potrei giocarmi la chance di entrare davvero nel mondo del calcio.Lei cosa ne pensa?GrazieDS disoccupato. Diverse e indignate sono, infatti, state le reazioni del mondo politico contro le parole del Ministro Giuliano Poletti. La gaffe del Ministro è certamente da "cartellino rosso" come sottolineato prontamente da più parti, ma non si può, tuttavia, negare che i giovani spesso siano costretti a ricorrere alle raccomandazioni pur di entrare nel mondo del lavoro. E', quest'ultima, però, una affermazione che può fare Lei o chiunque altro non ricopra una carica istituzionale, ma non un ministro. Nell'azienda Calcio, che è un comparto fondamentale della nostra economia, in particolare, il ricorso alle raccomandazioni è piuttosto diffuso a discapito della meritocrazia. Non lo si può negare.Forse il Ministro Poletti (foto controradio.it) potrebbe darci una bella e utile risposta!Avv. Jean-Christophe Cataliotti