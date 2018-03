100, 101, 102 e 103. Mancava una sola marcatura per il centesimo gol in maglia nerazzurra, Icardi ha esagerato, ne ha fatti quattro, portandosi a soli tre gol da Aebi, nono marcatore di tutti i tempi della storia interista. All’ottavo posto, staccato a quota 123 gol, c’è Christian Vieri, finito nel mirino del bomber rosarino, che in questa stagione ha saltato tre partite per infortunio, mentre una l’ha guardata per intero dalla panchina (quella contro il Benevento), perché non ancora pronto.



SFIDA AL ALTA QUOTA - Non solo Vieri, l’altro bomber finito nei radar di Mauro Icardi è Ciro Immobile, che nella classifica marcatori è a sole due lunghezze dall’argentino; 24 reti per il biancoceleste e 22 per il nerazzurro. Una battaglia ad altissima quota destinata a proseguire fino al termine della stagione.



MESSAGGIO A SAMPAOLI - Davanti ai suoi ex tifosi, Icardi si carica l’Inter sulle spalle e la spinge verso quella qualificazione in Champions che spazzerebbe via tantissime nubi da Appiano Gentile. Quattro gol (non segnava dal 5 gennaio) per l’Inter ma anche per sé stesso, dato che l’argentino ha ingoiato amaro a causa delle scelte di Sampaoli, che ha deciso di non convocarlo in vista delle prossime due amichevoli. Al suo posto c’è invece Lautaro Martinez, promesso sposo proprio dell’Inter. Una beffa. Icardi ha risposto a suo modo: la missiva spedita a Sampaoli è corredata da un poker alla sampdoria e il selezionatore dell’albiceleste dovrà tenerne conto per il futuro.