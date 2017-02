Con lo scoccare del ore 23 del 31 gennaio si è chiuso il mercato in entrata del Torino, quello in uscita non è però ancora terminato. Nei prossimi giorni, infatti, la società granata ufficializzerà la cessione in prestito con obbligo di riscatto di Josef Martinez all'Atlanta United. Un'operazione possibile da portare a termine nei prossimi giorni visto che negli Stati Uniti il calciomercato è ancora aperto.

Sarà la cessione dell'attaccante venezuelano a chiudere definitivamente il mercato di riparazione della società granata.