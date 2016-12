Steven N’Zonzi continua a riscuotere ampi consensi in giro per l’Europa. Il centrocampista francese è da tempo sul taccuino della Juventus che però non è intenzionata a sborsare i trenta milioni di clausola rescissoria richiesti dal Siviglia. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Chelsea e City sono le squadre più forti sul giocatore al momento. Guardiola, in particolar modo, starebbe pensando di prendere subito il giocatore per rimpiazzare l’infortunato Gundogan.