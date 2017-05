Da mesi, da obiettivo è diventato prima scelta sul mercato per l'Inter. Quasi un dovere, riuscire a prendere Patrik Schick. Perché il gioiello della Sampdoria ha tutte le carte in regola per diventare grande: segna continuamente, dimostra tecnica e personalità ogni domenica, ha saputo ambientarsi immediatamente in Serie A. Non manca nulla a Schick per essere ritenuto il miglior talento emergente proposto quest'anno dal nostro campionato; così, da mesi il ds nerazzurro Piero Ausilio sta lavorando per portarlo all'Inter, ed è in pole position. Ma... solo nel 2018/2019, ovvero tra un anno.



AFFARE FUTURO - Perché non prendere subito Schick? L'Inter è convinta che lasciarlo a Genova possa davvero essere la soluzione ideale. In primis, per raggiungere più semplicemente un accordo con la Sampdoria che vuole trattenerlo ancora, visti gli ottimi rapporti con la società blucerchiata; poi, perché Patrik potrebbe giocare con continuità per una stagione intera da titolare, senza rischiare di finire sistematicamente in panchina in un'Inter con Icardi riferimento assoluto... e con ogni probabilità senza il jolly Europa League. Infine, prendendo Schick per poco più di 25 milioni da subito, una grande annata a Genova potrebbe farlo arrivare all'Inter tra un anno già valorizzato e con un prezzo superiore. Così si spiega l'affare Schick rinviato, a meno di colpi di scena non previsti. E l'Inter che spinge per anticipare definitivamente la Juve, il Napoli e le altre concorrenti.