Doveva essere bianconero da subito, poi girato in prestito in attesa di richiamarlo in estate. E invece a un passo dal traguardo è saltato tutto, o quasi: Han non è arrivato alla Juventus, sembrava questione di tempo e probabilmente lo sarà, ma l'operazione pensata da Marotta e Paratici per gennaio intanto è sfumata. Il motivo? Dopo un lungo dialogo col Cagliari che all'inizio ha compreso anche Barella, la Juve ha scelto di separare i discorsi e di concentrarsi sull'attaccante nordcoreano classe '98 che ha fatto vedere lampi da giocatore vero al Perugia, in prestito. Ma qui è nato il problema principale.



IL RETROSCENA - Marotta e Paratici con il presidente Giulini e il ds Giovanni Rossi si sono trovati diverse volte per cercare l'accordo definitivo anche sulle contropartite dell'operazione: da Caligara, talento della Primavera bianconera, passando per il portiere Audero e soprattutto per Alberto Cerri, attaccante di proprietà della Juve che intrigava i sardi così come Diego Lopez. Tutti sul tavolo, ma la valutazione dei singoli giocatori è stata totalmente differente tra le due squadre. Fino al pranzo del 31 gennaio, ultimo giorno di mercato, luogo top secret a Milano e la sensazione che tutto potesse sbloccarsi: non è andata così, fumata nera. Han e la Juve si sono allontanati, il Cagliari ha fatto in fretta per riportarlo subito in Sardegna dal Perugia e valutare poi in estate il da farsi. Intanto, Marotta e Paratici si sono lasciati con una promessa arrivata forte e chiara ad Han: la Juventus vuole prenderlo e non ha intenzione di veder sfumare questo acquisto di prospettiva, ecco perché già dalle prossime settimane si riprenderà a trattare con la speranza di chiudere prima del mercato estivo. Ma lo farà solo alle sue condizioni, i bianconeri non amano aste o rilanci eccessivi. E Han aspetta: vuole la Juve...