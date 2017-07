Il portiere del Genoa, Mattia Perin ha dichiarato in conferenza stampa dal ritiro di Neustift: "Voglio restare qui e diventare un grande portiere con il Genoa. Sto bene e sono pronto per un nuovo campionato in serie A con questa maglia. Insieme ai miei compagni daremo una bella impronta ai nuovi per far capire cosa significa giocare nel Genoa. Non vediamo l'ora di iniziare e lasciarci alle spalle gli ultimi mesi in cui le cose non sono andate come dovevano. Sono carico, non solo fisicamente ma anche a livello mentale".



"Juric ha moltissime qualità, anche manageriali. Sono convinto che questa sarà una stagione diversa, sul campo bisogna essere solidi, per questo si sta cercando di creare un vero gruppo da Genoa. Dal primo giorno proveremo a non ripetere gli errori che ci hanno trascinato in un periodo buio".



"Donnarumma è un grande portiere, oltre che un amico. Si merita tutto il meglio e tutto quello che si è conquistato. Ho sempre pensato che Donnarumma avrebbe rinnovato il contratto col Milan, lui tiene al club rossonero quanto io tengo al Genoa".



"Lamanna è stato un ottimo sostituto, si è sempre fatto trovare pronto. Non so cosa farà, deciderà lui il suo futuro".

"Non è mio compito parlare del futuro di Simeone, ma posso dire che è un ragazzo che ha talento e che si impegna moltissimo".