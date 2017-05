Mattia Perin è pronto a tornare in campo e recuperare al 100% dall'infortunio ai legamenti crociati subito a gennaio. L'estremo difensore del Genoa sta lentamente vedendo la fine dell'ennesimo calvario della propria carriera e, in vista della prossima stagione, si sta guardando attorno alla ricerca di un club che possa garantirgli il salto di qualità atteso ormai da due anni e rimandato per colpa degli infortuni.



TIFAVA INTER - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Perin ha raccontato la sua infanzia, confessando che era un tifoso dell'Inter e che nel club nerazzurro, in futuro, potrebbe anche giocare. Di fatto Perin si sta offrendo alla squadra che più lo ha cercato nel corso delle ultime stagioni, ma che si è fermata sempre davanti ai suoi problemi fisici. "Quando ero bambino, oltre al Latina, tifavo Ronaldo il Fenomeno. Comunque dell’Inter si parla ogni anno e ormai sono un veterano. Da professionisti non si sa quello che ci dirà il futuro. Bisognerà vedere gli obiettivi comuni. Dipenderà da tutti e due e a fine anno parlerò con il club. Quando tornerò non sarò quello di prima: sarò diverso. Fisicamente come prima, ma diverso per fame, rabbia o obiettivi. Ho il fuoco dentro"..



UN ANNO DA VICE-HANDANOVIC - L'infortunio al ginocchio del portiere classe '92 è comunque di quelli seri ed è il secondo ai legamenti crociati, anche se al ginocchio opposto a quello operato nel 2015. Il ritorno in campo di Perin è ancora lontano e per lui si può prospettare un anno da vice-Handanovic, in cui ritornare agli alti livelli che tutti conoscono, per poi prendere il suo posto ad inizio 2018 se il recupero sarà completo e positivo. L'Inter valuta, ci pensa, ma non è comunque disposta a spendere cifre folli per lui.