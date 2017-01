Oggi è il giorno dell'intervento chirurgico per Mattia Perin. Questa mattina il portiere del Genoa è arrivato a Villa Stuart, a Roma, dove sarà operato al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: "Non vedo l'ora di iniziare a fare la fisioterapia per tornare in campo. Mi hanno fatto piacere tutti gli attestati di stima che ho ricevuto".



Intanto il Genoa cerca un altro portiere sul mercato: perso Storari che è tornato al Milan in cambio di Gabriel al Cagliari, il primo nome sulla lista è quello di Agazzi del Cesena.