Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo anche del Palermo e oggi a Venezia, a Radio Bruno parla così: ‘Bernardeschi a Firenze potrebbe completare la sua crescita ma le tentazioni sono forti e ci sono diverse società, anche italiane, che vorrebbero puntare su di lui. Auguro alla Fiorentina di poterlo tenere almeno per un paio di anni. E’ un peccato che un talento assoluto come Ilicic abbia questa discontinuità e dispiace che non sia riuscito ad imporsi con le qualità immense che ha’.