. Incassato il no dell'italiano, preferito da Sarri per completare il pacchetto offensivo, la società campana si muove per trovare al più presto un altro rinforzo e la presenza del presidente De Laurentiis e dell'ad Chiavelli a Milano lascia intendere che l'intenzione sia di farlo al più presto. E i nomi non mancano.La pista più percorribile è quella che porta a, già 'bloccato' dal Napoli nelle scorse settimane. L'esterno spagnolo, che ha colpito positivamente nei sei mesi trascorsi al Milan la scorsa stagione, è ai margini delche ha aperto alla sua partenza. Giuntoli ha già trovato l'intesa con il giocatore e il suo agente Gines Carvajal, resta ora da convincere la società blaugrana che valuta Deulofeu circa(dopo averne investiti 12 in estate per riportarlo in Catalogna): la quadra può essere trovata con unGli indizi portano a Deulofeu, ma il Napoli tiene vive altre soluzioni e tra i più graditi a Sarri c'è: il problema in questo caso è il, che al di là di una valutazione importante () non ha intenzione di cedere l'esterno offensivo a gennaio. Questioni economiche invece per: ilvuole liberarsi del brasiliano, apre al prestito oneroso a 3 milioni ma ne chiede altri 25 per l'obbligo di riscatto al termine della stagione. Complicato anticipare l'arrivo didall', non sono escluse sorprese: secondo le ultime indiscrezioni raccolte infatti il Napoli sta valutando anche altri profili internazionali, pronto a cogliere eventuali occasioni.@Albri_Fede90, il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com