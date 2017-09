Curioso quanto successo in Perù: in vista del Torneo Sudamericano under 15 il ct della La Blanquirroja Jimenez Lopez ha stilato la lista dei 31 preconvocati,Il centrocampista di destra o trequartista gioca nel Club Deportivo Unión Comercio, nel distretto di Nueva Cajamarca ,e fin da piccolo è stato preso in giro pernoto terrorista responsabile, tra l'altro, degli attentati dell'11 settembre contro gli Stati Uniti d'America, ucciso dalle forze speciali statunitensi nel 2011. "Quando ero piccolo mi arrabbiato, ma ora ci ho fatto l'abitudine".