Christian Bucchi, tecnico del Perugia, parla dopo il pareggio con il Verona a Sky Sport: "C'è rammarico per non aver vinto questa partita, abbiamo creato tantissime occasione. Il punto non ci soddisfa, la gara mi è piaciuta per come l'abbiamo giocata. A volte siamo stati un pò leziosi cercando spesso l'assist invece della conclusione. Mi piace iniziare l'azione palla a terra dalla retroguardia, è la mia idea di gioco. A volte ci esce bene a volte meno bene anche per meriti degli avversari. Siamo da playoff, li meritiamo e cerchiamo di inseguire le tre davanti visto che davanti corrono veloce. Dezi? E' maturato moltissimo, ha un'intelligenza di categoria superiore. In un campionato così lungo ci sono i periodi di flessione per i calciatori, Dezi è uno di questi visto i problemi fisici. Ho la fortuna di avere tanti ragazzi che scalpitano".