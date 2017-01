Christian Bucchi, tecnico del Perugia, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Cesena: "Devo guardare le cose che non vanno e questa sera non sono per niente contento per come abbiamo gestito la gara. Una squadra che può sognare i playoff non può farsi rimontare due volte. So benissimo dove andare a lavorare. Mercato? Siamo contenti, sono arrivati due ragazzi dalla Lega Pro come Terrani e Forte all'esordio assoluto. Abbiamo preso tre gol su tre situazioni perchè non ho contato altri pericoli. Questo è il rammarico. Innanzitutto siamo contenti dell'arrivo di Mustacchio. Su Drolè non lo so, ci sono delle trattative in corso e la scelta di non convocarlo, in condivisione con la società, è stata presa per farlo stare tranquillo. Non so cosa accadrà con Drolè ma siamo felici di abbracciare Mustacchio".