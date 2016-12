Al termine del match contro la Salernitana, il tecnico del Perugia Cristian Bucchi ha parlato anche di mercato. "Maniero, Ganz o Galabinov per l'attacco? Sono attaccanti che farebbero le fortune non solo nostra ma di tante squadre - le sue dichiarazioni raccolte dal Corriere dello Sport -. Qualcosa dovremo farla, conosco il presidente e so che non si accontenterà. Dovremo aumentare il nostro organico. Dezi giocatore pronto per la A? Ha avuto un'evoluzione importante, spero che sia pronto per il salto di categoria a giugno. Vorrei vederlo ancora maturare con la maglia del Perugia".