Perugia-Carpi 5-0 (primo tempo 3-0)



Marcatori: 3' Buonaiuto, 9' Bandinelli, 32' e 60' Di Carmine, 65' Han.



Perugia (4-2-3-1): Rosati; Belmonte, Volta, Monaco, Pajac; Brighi, Colombatto, Bandinelli (66' Bianco); Buonaiuto (77' Terrani); Han, Di Carmine (66' Frick). All. Breda.



Carpi 4-4-2): Colombi; Capella, Brosco, Ligi, Poli; Pachonik (49' Sabbione), Verna, Mbaye (31' Saric), Pasciuti; Nzola (77' Romano), Malcore. All. Calabro.



Arbitro: Sacchi di Macerata.



Ammoniti: 25' Mbaye (C), 31' Pasciuti (C).