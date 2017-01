Perugia - Cesena 3-3 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 9’ Kone aut (P), 47’ Ciano (C), 50’ Ricci (P), 59’ Kone (C), 68’ Cocco (C), 75’ Forte (P)



Perugia (4-3-3): Brignoli; Belmonte, Volta, Mancini, Di Chiara; Brighi, Acampora (73’ Dezi), Ricci (63' Zebli); Terrani, Forte (79’ Buonaiuto), Guberti. All: Bucchi.



Cesena (3-5-2): Agazzi; Perticone, Rigione, Ligi; Balzano, Kone, Schiavone (88’ Cinelli), Laribi (46’ Garritano), Renzetti; Ciano, Rodriguez (46’ Cocco). All: Camplone.



Arbitro: Martinelli di Roma



Ammoniti: 38’ Guberti (P), 38’ Balzano (C), 52’ Ricci (P), 86’ Ligi (C), 90’ Cocco (C)