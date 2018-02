Perugia-Cittadella 1-3 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 20' Kouame (C), 42' Cerri (P), 56' Schenetti (C), 83' Strizzolo (C)



Perugia (3-5-2): Leali; Volta (32' Nura) (72' Gustafson), Gonzalez, Belmonte; Del Prete, Kouan (60' Buonaiuto), Colombatto, Bandinelli, Pajac; Di Carmine, Cerri. All. Breda.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Varnier, Benetti (79' Pelegatti); Settembrini (73' Bartolomei), Iori, Pasa; Schenetti; Vido (73' Strizzolo), Kouame. All. Venturato.



Arbitro: Marini di Roma.



Ammoniti: 37' Benedetti (C), 39' Varnier (C), 45' Scaglia (C), 52' Belmonte (P), 82' Colombatto (P), 87' Salvi (C), 88' Cerri (P).



Espulsi: 80' Belmonte (P), 94' Gonzalez (P)