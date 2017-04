Samuel Di Carmine, attaccante del Perugia, ha da poco rinnovato il suo contratto. Ecco le parole del centravanti del Grifo a La Nazione: "Il contratto? Sono contento, la mia famiglia si trova benissimo qui, abitiamo a San Marco, abbiamo creato una bella situazione con mia moglie e i mie due bimbi. La cosa più importante per me è che siano felici loro. Il bonus gol? Quello c’è sempre stato. Ho rinnovato per restare, per portare il Perugia più in alto che sia possibile. Più ci riuscirò e più sarò contento. Questa in B è la mia stagione migliore, anche se non mi sono mai fatto male come quest’anno. Bucchi? Lui per me è stato fondamentale, a luglio mi ha chiamato dicendomi che ero tra gli attaccanti più forti della B, che era felice di allenarmi, ogni allenamento che facciamo lui tocca i tasti giusti, sa farmi rendere al massimo anche grazie ai miei compagni".