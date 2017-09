Federico Giunti, tecnico del Perugia, parla, dopo il pareggio con il Cittadella, ai microfoni di Sky Sport: "Accettiamo il verdetto del campo. Nel computo dei due tempi è giusto. Resta il rammarico di non aver chiuso il primo tempo con un punteggio più tondo. Merito al Cittadella. Quando abbiamo abbassato l'intensità con i tre riferimenti offensivi abbiamo sofferto. Siamo andati un po' in difficoltà, abbiamo concesso l'occasione del palo e poco altro ma la superiorità del Cittadella nel secondo tempo va riconosciuta. Il tridente Han, Cerri, Di Carmine? Secondo me ha fatto un'ottima partita e secondo me è riproponibile. In attacco abbiamo sei giocatori che possono giocare tutti. Colombatto? Ritengo Colombatto insieme ad Han due ottimi prospetti destinati a calcare altri palcoscenici. Me li tengo stretti. Colombatto ha una capacità di lettura quando il pallone lo hanno gli altri che mi permette di fare la fase difensiva".