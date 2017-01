Jean-Armen Drolé passa dal Perugia all'Antalyaspor. Queste le parole dell'esterno sinistro classe '97: "Non so se sarà un addio o un arrivederci, questo sarà il tempo a dirlo, ma sento ugualmente di ringraziare i tifosi, che mi hanno sempre dimostrato affetto ed aiutato a superare i momenti difficili, come veri amici. Questo rimarrà sempre nel mio cuore, a prescindere dal fatto sportivo. Grazie a tutti gli allenatori del settore giovanile che in questi anni mi hanno insegnato tanto, così come i miei compagni che sono stati per me dei fratelli. Grazie ai Prof che si sono dedicati a me con tanta professionalità e pazienza, grazie a Mr Bisoli, al quale devo tanto, per avermi fatto esordire in serie B, grazie a Mr Bucchi, che ha avuto per me sempre parole dolci ed al quale auguro di raggiungere la serie A a giugno,grazie a tutti i dirigenti con a capo Pizzimenti e Goretti che mi hanno voluto ed hanno sempre creduto in me, e grazie al mio Presidente, Massimiliano Santopadre che mi ha trattato come un figlio fino alla fine. A tutte queste persone devo tanto e spero di ricambiarle riuscendo a fare il massimo nella mia carriera mettendo a frutto ciò che ognuno di loro mi ha insegnato. Infine un grazie alla magnifica curva, che mai ha fatto mancare il calore a me e ai miei compagni, quei cori non li dimenticherò mai ! Da oggi inizio una nuova avventura, con l’Antalyaspor, e spero di riuscire a meritare l’affetto e la stima che ho ricevuto in questi anni a Perugia! Forza Grifo e forza Antalyaspor".