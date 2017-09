Perugia-Pescara 4-2 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 23' e 67' Di Carmine (Per), 32' Han (Per), 53' Brugman (Pes), 60' Monaco (Per), 62' Benali rig. (Pes)



Perugia (4-3-1-2): Rosati; Zanon (76' Del Prete), Volta, Monaco, Belmonte; Bandinelli, Colombatto, Bianco (80' Emmanuello); Terrani; Di Carmine, Han (64' Falco). All. Ciampelli.



Pescara (4-3-3-): Pigliacelli; Zampano, Coda, Perrotta, Mazzotta; Koulibaly (64' Valzania), Proietti, Brugman; Baez (64' Ganz), Pettinari, Benali. All. Zeman.



Arbitro: Aureliano.



Ammoniti: 19' Zanon (Per), 22' Baez (Pes), 26' Koulibaly (Pes), 32' Volta (Per), 34' Coda (Pes), 91' Monaco (Per)