Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che PES 2018 è da oggi disponibile per la gioia dei fan di tutto il mondo! Vincitore del premio ‘Best Sports Game’ alla gamescom di quest’anno, PES 2018 ha creato grande attesa nel mondo dell’industria videoludica e in particolare tra i giocatori che hanno avuto la possibilità di provarlo in versione demo o negli eventi in cui il gioco è stato mostrato. Il gioco è disponibile da oggi 14 settembre, 2017 e si preannuncia come uno degli episodi della serie più attesi dagli appassionati. PES 2018 propone l’immediatezza e il controllo totale che hanno reso celebre la serie ma con nuovo “look and feel” per garantire la più realistica esperienza di gioco calcistico mai creata.



Quest’anno PES 2018 ha visto offrire dei grandiosi bonus pre-order come il contenuto dedicato a Usain Bolt, l’uomo più vincente e veloce dell’atletica, e la leggenda argentina del calcio, Diego Maradona che si è unito alla famiglia di PES sia come ambassador che come giocatore all’interno del prodotto.



La lista delle leggende incluse nella serie continua a crescere grazie anche alla presenza esclusiva di uno dei calciatori più celebri del mondo: David Beckham. Le altre nuove leggende includono, i brasiliani Romario e Socrates, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Michael Zorc, Norbert Dickel e Jörg Heinrich del Borussia Dortmund, Javier Zanetti, Dejan Stanković e Francesco Toldo dell’FC Internazionale Milano, così come le icone del Liverpool Ian Rush, Robbie Fowler e Michael Owen, tutte presenti in PES 2018 - Altre Leggende saranno svelate più avanti nel corso dell’anno! PES 2018 si arricchisce di una nuova selezione di squadre che appariranno nel gioco tra cui l’FC Internazionale Milano.