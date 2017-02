Aria pesante in casa Pescara. Oggi contro il Torino è arrivata l'ennesima umiliazione stagionale, al culmine di una settimana che, purtroppo, è stata contraddistinta dalla violenza ai danni del presidente Sebastiani. Sono finiti tutti in discussione, dal direttore sportivo Luca Leone al tecnico Massimo Oddo.



ORE DI RIFLESSIONE- Appena terminata la gara, c'è stato un confronto piuttosto acceso tra il tecnico degli adriatici e la squadra. Oddo si è sentito tradito da un gruppo che ha sempre difeso e invece gli ha voltato voltato le spalle. Oggi il Pescara ha perso la faccia, con una partita finita dopo soli 15 minuti per via delle tre reti subite. Nonostante un rapporto professionale e umano saldo con il patron, l'allenatore abruzzese sta pensando seriamente alle dimissioni. Da idolo a contestato, il passaggio è stato piuttosto rapido. In forte bilico anche la posizione di Luca Leone: il direttore sportivo potrebbe essere sollevato dall'incarico per via di un mercato con tanti punti interrogativi.



SOLUZIONE DE CANIO - Il Pescara ha ormai un piede in serie B, per una questione di budget il presidente Sebastiani vorrebbe iniziare a pianificare la prossima stagione senza bagni di sangue. Ecco perchè si attende una decisione di Oddo, legato al Pescara fino al 2019. In caso di addio, il candidato forte è Luigi De Canio che potrebbe accontentarsi di un accordo fino a fine stagione. In alternativa, resta in piedi l'ipotesi di un ritorno di Delio Rossi.