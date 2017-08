Il difensore uruguaianoè l'ultimo arrivo in casa Pescara. Il classe 2000 - secondo Il Messaggero - arriva in prestito oneroso dal Wanderers Montevideo con diritto di riscatto fissato a 2 milioni. Per l'acquisto dell'Under 17 della Celeste decisivo il parere favorevolissimo di Zeman, intenzionato a inserirlo in pianta stabile nei difensori della prima squadra. Ilsegue da vicino il giocatore per il futuro.