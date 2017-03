Arrivato in prestito con diritto di riscatto, fissato a 3 milioni, dal Paris Saint-Germain, Jean-Cristophe Bahebeck, protagonista più in infermeria che in campo, si è detto innamorato del Pescara e di Pescara. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: "Restare in B? Per me non ci sono problemi. Dopo gli infortuni di quest'anno sarebbe importante giocare con continuitò, anche in B. A Pescara sto benissimo, la città molto bella e i tifosi calorosi. E' iverso dalla Francia, qui c'è molta passione".



E ZEMAN? - Il suo futuro dipende dal giudizio di Zeman, che anche il prossimo anno siederà sulla panchina abruzzese: ""Zeman lo conosco poco, ma di lui mi ha parlato molto bene Marco Verratti con cui ogni tanto ci sentiamo. D'altronde ricordo che Zeman fece grandi cose qui a Pescara proprio con Marco, Insigne e Immobile".