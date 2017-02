Ahmad Benali, autore del primo gol del Pescara, ha parlato cosi in merito alla partita persa oggi contro la Lazio: "Abbiamo iniziato malissimo la partita, poi ci siamo svegliati e siamo riusciti a rimontare. Nella ripresa non so cosa sia successo, è stato un secondo tempo imbarazzante. Non so spiegare i motivi di questa sconfitta. Io però ci crederò fino alla fine".