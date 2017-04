Dal Torino al Pescara, dalla Serie A alla Serie B, ma per il difensore Cesare Bovo non sarà un problema. L'attuale difensore del Pescara, è arrivato a gennaio e ha un contratto in scadenza nel 2018.



Intervistato da Il Messaggero ha svelato un retroscena sul mancato trasferimento ai delfini la scorsa estate. "Eravamo tutti d'accordo -spiega Bovo - la possibilità c'era stata nell'ultimo giorno di mercato, ed io ero entusiasta. Il tecnico a Torino disse detto che ero incedibile e così saltò tutto. Peccato che dopo due mesi Mihajlovic abbia cambiato idea. Io volevo il Pescara già la scorsa estate, il trasferimento però è arrivato solamente a gennaio, ma il ritardo non è dipeso da me".



Sul futuro. "Ho un altro anno di contratto e a prescindere da come sia andato il campionato mi sono trovato bene. La società farà i suoi ragionamenti, ma io sono a disposizione. Ora è presto per parlarne, ma giocare in B non sarebbe un problema".