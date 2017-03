Hugo Armando Campagnaro domenica sfiderà il Milan con la maglia del Pescara. Una sfida diversa dalle altre, che vive da ex interista: “Sono disponibile, ma poi sarà il mister a decidere. Mi è dispiaciuto star fuori per tutte queste settimane – ha spiegato a Il Centro - contro il Milan vogliamo fare il massimo come sempre. Per me è una gara anche un po' più speciale come ex interista. Mancano nove gare e cercheremo di guadagnare qualche posizione in classifica per lasciare l'ultimo posto. Se dovessi avere la chance, mi auguro solo di dare un contributo, anche se la situazione in classifica è molto complicata".



Spazio anche a una dichiarazione in merito al suo futuro: "Rinnovo? Da parte mia non c’è nessun problema a continuare il rapporto. I dirigenti conoscono le mie intenzioni e se per loro andrà bene troveremo di sicuro un accordo. In caso contrario, cercherò un’altra sistemazione e vedrò di prepararmi per una nuova avventura in un’altra squadra. Sono sereno, penso solo a chiudere bene la stagione, poi vedremo quello che succederà”