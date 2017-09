Christian Capone, attaccante del Pescara, autore del gol dell'1-0 nel pareggio contro la Salernitana, dice la sua dopo la gara a Sky Sport 24: "Sono contento del mio primo gol in serie B. Peccato per il pareggio, non siamo riusciti a tenere il risultato. Cosa c'è di speciale nel settore giovanile dell'Atalanta? Come tutti sanno è il migliore in Italia. Sin da piccolo ti insegnano a giocare a calcio, ma anche dal punto di vista personale cresci molto. Ringrazio il mister per avermi dato fiducia".