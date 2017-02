Gianluca Caprari, attaccante del Pescara, ha parlato dopo le polemiche degli ultimi giorni di mercato, nei quali pareva che il giocatore avesse chiesto la cessione. Queste le parole del giocatore biancazzurro: "Sono nato due volte. La prima a Roma, 23 anni fa. La seconda volta a Pescara. È qui che sono diventato un calciatore. È qui che mi sento a casa. È questa la mia maglia. Riguardo le notizie emerse nei giorni scorsi ci tengo nuovamente a ribadire come siano state voci totalmente false, come già smentito dalla società. Il Calciomercato racconta tante storie. Non tutte vere. Ma la verità è paziente. E io sono sempre qui. Con la stessa voglia, faccia e grinta del primo giorno. Io continuerò sempre a dare il massimo per questi colori. Lo spirito mostrato mercoledì scorso ci accompagnerà fino alla fine della stagione. Lotteremo: su ogni pallone, in ogni metro di campo, contro ogni avversario. Anche quando ci daranno per spacciati. Sara difficile. Difficilissimo. Ma lotteremo. Sempre".