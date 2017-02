Alberto Cerri, attaccante del Pescara, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nell'intervallo della sfida con il Genoa: "Non è successo niente. Siamo sempre gli stessi. Magari cambiare il mister ci ha dato qualche energia in più e svegliare. Prima ogni partita eravamo in balia. Fino a qui abbiamo giocato 45' grandissimi ma il Genoa è forte e non abbiamo fatto ancora niente. Io cerco sempre di aiutare, se viene il gol meglio ma ora vogliamo fare più punti possibile fino all'ultima partita".