Nel disastro pescarese, ci sono due buone notizie per la Juve. Massimo Oddo, infatti, sta permettendo a due gioiellini di proprietà juventina di crescere nel campionato italiano, ovvero Alberto Cerri e Giorgis Kastanos. In particolar modo, l'attaccante cipriota si sta distinguendo nelle fila abbruzzesi e sta diventando un titolare inamovibile dell'11 iniziale: dopo la prova sufficiente sfoderata a San Siro, il classe 1998 si è ripetuto nella sfida interna di ieri contro la Lazio in cui, nonostante la pesantissima sconfitta per 2-6, Kastanos ha messo a repentaglio la difesa laziale in diverse circostanze, colpendo un palo clamoroso ed entrando in maniera determinante nell'azione del gol di Benali che aveva rimesso in partita la compagine di Oddo.