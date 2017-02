Torna Zeman e il campionato di Serie A, non solo il Pescara, torna a vivere emozioni forti. BetFlag punta sul tecnico boemo e rilancia la quota sulla salvezza della formazione abruzzese ora proposta a 20,00. Dieci punti dall’Empoli e dalla zona salvezza sono tanti ma il 4,15 per il 2 dei biancoazzurri contro il Chievo lascia spazio alla possibilità di assistere alla seconda vittoria consecutiva di una squadra che, prima di domenica, non aveva mai vinto sul campo, in venticinque giornate di campionato.