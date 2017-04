L'arrivo di Mamadou Coulibaly in Italia è stato un'avventura vera e propria. Il 18enne del Senegal ha lasciato il suo Paese per giocare a calcio. La sua non era una famiglia povera, ma aveva per lui dei piani ben diversi per il futuro. La sua storia è stata pubblicata oggi su Qs Sport. che titola "Dal barcone al sogno Juve".



Arrivato in pullman in Marocco, senza soldi è riuscito a trovare un passaggio in barca per la Spagna, da qui l'arrivo in Francia dopo mille peripezie, e finalmente ha raggiunto il traguardo in Italia. "Il calcio mi dà gioia- ha spiegato - ho iniziato a mandare soldi a casa. I miei mi hanno perdonato la fuga".



Coulibaly si è messo in luce in poco tempo a Pescara, e ora da rimpianto della Roma (con la quale giocò alcune partite in Primavera, è finito nell'orbita Juventus, con i bianconeri che hanno già manifestato il proprio interesse agli abruzzesi. Non è da escludersi che la Juve lo acquisti per poi lasciarlo a Pescara in prestito, dandogli così il tempo di maturare.