Massimo Epifani, tecnico del Pescara, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Avellino: "Dovremo andare ad Avellino con l’elmetto abbassato, ci attende una partita difficile e insidiosa, la spunterà chi avrà più forza interiore. Sarà importante la determinazione ed il livello motivazionale anche perché troveremo un ambiente non bello. Pioverà tutto il giorno quindi sarà importante farsi trovare pronti dal punto di vista fisico, al di là di tutto però dovremo cercare di fare risultato. Dobbiamo ripartire dalla reazione di martedì sera sbagliando il meno possibile negli ultimi venti metri. Siamo giunti in un momento del campionato in cui bisogna fare risultato a tutti i costi, non ci resta che combattere".