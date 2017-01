La Serie A torna in campo nel week-end per l'ultima giornata del girone d'andata, il primo turno dell'anno solare 2017: al freddo e al gelo. In particolare Pescara-Fiorentina, in programma domenica pomeriggio con calcio d'inizio alle ore 15, è a rischio rinvio. Infatti ha nevicato anche in Abruzzo. Il terreno di gioco è stato coperto con dei teloni, ma il problema è legato agli spalti scoperti dello stadio Adriatico, dove la neve rischia di trasformarsi in ghiaccio. Il che rappresenterebbe un rischio per l'incolumità degli spettatori. La situazione sarà più chiara, in un senso o nell'altro, nel pomeriggio di oggi.



CAMPI FREEZER - L'allarme gelo riguarda anche altri stadi italiani, come San Siro e lo Juventus Stadium. Domenica alle ore 18 c'è Milan-Cagliari, poi alle 20.45 si gioca Juve-Bologna a Torino: in entrambi i casi sono previste temperature sotto lo zero. Napoli-Sampdoria di questa sera dovrebbe andare in scena a -2 gradi. Nella classifica del freddo la appaia alle 18 Empoli-Palermo e la seguiranno domenica, a -1, le suddette Milan-Cagliari (ore 18) e Juventus-Bologna (20,45). A Genoa-Roma (+10) sembrerà primavera, mentre Udinese-Inter (+2) si salverà grazie all'ora di pranzo, come Chievo-Atalanta (+2) alle 15.