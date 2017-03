Alberto Gilardino ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua sfortunata stagione, tra Empoli e Pescara: "A Palermo sono stato benissimo e sarei rimasto, ma il rapporto con il presidente non era semplice. Volevo più serenità. Ho avuto la possibilità di andare a Empoli, ma è stato un errore. Non c'entravo nulla con il gioco dell'Empoli. Pensavo che avrebbero cercato di sfruttare le mie caratteristiche, ma non è successo. È stata una scelta sbagliata mia e loro. Pescara? Oddo mi ha voluto fortemente. Però io mi sono fatto male alla prima partita e lui è stato esonerato. Ci tenevo a far bene, a ringraziare in campo il presidente Sebastiani, a rimettermi in gioco. Spero di rientrare in tempo per fare qualcosa di buono. Anche Zeman mi ha fatto capire di puntare su di me".