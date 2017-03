Doppia seduta di allenamento per il Pescara. Il club abruzzese si prepara al meglio per la sfida contro la Sampdoria del weekend: terapie per Hugo Campagnaro, Cesare Bovo, Davide Vitturini. Lavoro differenziato per Alexandru Mitrita, Simone Pepe, Jean Cristophe Bahebeck, Alberto Gilardino. Domani lavoro di rifinitura al mattino, mentre nel primo pomeriggio la squadra partirà per la Liguria