In attesa di Gilardino l'argentino Cubas, il Pescara si muove anche in uscita. Mitrita è richiesto da Brescia e Avellino, Pettinari potrebbe andare a giocare in prestito in serie B. Zuparic, chiuso da Stendardo e Bovo, ha un'offerta allettante dai turchi del Kasimpasa.