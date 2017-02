Il direttore sportivo del Pescara Luca Leone ha parlato della situazione di Massimo Oddo a Sky: "Stamattina sono andato io personalmente a parlare con Oddo, l'ho trovato abbattuto ma non arreso. La mia indole è costruttiva, siamo di Pescara e vogliamo il bene del Pescara. Stamani l'ho trovato più fiducioso, rientrano anche gli infortunati: magari oggi sembra tutto sbagliato, forse dovevamo chiedere scusa prima ai tifosi, ma abbiamo fatto il possibile. Stasera è il compleanno del Presidente, magari staremo a cena assieme e daremo un comunicato ufficiale. La società non interrompe il rapporto, né la fiducia all'allenatore, fino a quando non ci sono segnali definitivi da parte dell'allenatore di lasciare per noi Oddo è ancora l'allenatore del Pescara".