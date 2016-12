Il Pescara batte il primo colpo in vista del mercato di gennaio. Serviva un attaccante? Eccolo: Bogdan Mishukov. Classe '97, arriva a parametro zero dall'Ural. Queste le parole del giovane attaccante russo, che ha firmato un contratto di un anno e mezzo: "Sono felice, per me quella di Pescara è una nuova, interessante sfida. Inizierò ad allenarmi a gennaio". Questo, invece, il pensiero del suo agente sui social: "Sono molto felice che dopo tre mesi di duro lavoro si sia conclusa l’operazione di mercato. Ora è necessario bere un buon bicchiere di vino italiano per il nostro successo".