Al Pescara servono rinforzi importanti per poter provare a centrare una salvezza che appare molto difficile al momento. Oddo ha chiesto almeno quattro colpi alla società, che cercherà di accontentarlo. In difesa è già arrivato Stendardo e Bovo è un altro nome caldo; a centrocampo interessa Buchel dell'Empoli, ma resta viva anche la pista Ledesma. In attaco l'obiettivo è Ante Budimir, in uscita dalla Sampdoria, ma c'è anche il nome di Cerri della Spal. In uscita c'è Manaj che tornerà all'Inter, oltre a Muric pronto a rientrare all'Ajax. Anche Bahebeck potrebbe dire addio a gennaio, ma la sua situazione sarà valutata nelle prossime settimane.