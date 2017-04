Pescara-Juventus 0-2

JUVENTUS

NETO 6: pronti, via e Brugman gli scalda i guantoni. Poi diventa spettatore aggiunto.

LICHTSTEINER 6: fa il suo, sovrapponendosi con continuità e non patendo mai in fase difensiva se non a causa di una propria leggerezza palla al piede.

BARZAGLI 6.5: solido e tempestivo, fa sembrare sempre tutto facile.

RUGANI 6.5: la pressione del Pescara è notevole in avvio, lui sta bene e risponde colpo su colpo giocando sempre d'anticipo pur sbagliando a volte la misura del primo passaggio in fase di impostazione. Non sbaglia invece in occasione dello 0-1, l'azione parte proprio dai suoi piedi.

ASAMOAH 6.5: si è discusso molto prima del Barcellona quando sembrava potesse essere preferito ad Alex Sandro. Il titolare rimane il brasiliano, ma come alternativa si conferma più che affidabile.

PJANIC 6: subito ammonito, salterà Juve-Genoa per poi giocare con la zavorra del giallo dopo poco più di dieci minuti. È nervoso, Allegri minaccia il cambio ma la palla che mette sulla testa di Mandzukic per lo 0-2 è una meraviglia (46' RINCON 6: si scalda a lungo già nel primo tempo, entra dopo l'intervallo col compito di tenere uniti i reparti e tenere alti i giri nel motore soprattutto in fase di non possesso).

MARCHISIO 6: fascia di capitano al braccio a dare lustro alla sua partita numero 250 in campionato con la Juve, interpreta il ruolo mantenendo molto più la posizione bloccata di quanto non faccia Khedira. Ancora lontano dal miglior Marchisio, lontanissimo...

CUADRADO 7: doveva riposare un turno, invece gioca e di fatto spezza lui l'equilibrio fino a servire la palla per il più facile dei gol di Higuain. Quando accelera fa quello che vuole, se Mandzukic ha reso possibile questo assetto, lui è il giocatore che più di tutti lo ha reso necessario (88' LEMINA ng).

DYBALA 6: trotterella senza forzare mai, si autogestisce cercando di evitare guai in vista della Champions. Non fanno sconti però gli avversari e un duro colpo di Muntari lo costringe al cambio, facendo trattenere il respiro a tutti i tifosi (54' STURARO 6: dove lo metti gioca, mettendo al servizio della squadra tutto il proprio furore, in questo caso anche da trequartista atipico)

MANDZUKIC 6.5: sotto misura spara su Fiorillo in avvio, poi a tu per tu col portiere spreca ancora. Tanto importante sulla fascia quanto poco concreto in area, ma non gli si può chiedere tutto. E regala la doppietta al Pipita.

HIGUAIN 7: dieci minuti per scaldarsi, poi un assist per Mandzukic e un tiro alto. Non si ferma mai, si gestisce solo così. E trova il gol. Due volte. A sei giornate dal termine, bomber più prolifico della Juve degli ultimi dieci anni.

All. ALLEGRI 6.5: non scivola nel potenziale trappolone di Zeman, la Juve controlla la sfuriata iniziale e archivia la pratica in meno di un tempo per poi amministrarsi fino al 90'. La coperta corta lo costringe a confermare tutte le stelle dal 1', in quattro giorni spera ora che il colpo alla caviglia di Dybala possa essere smaltito. E avvicina lo Scudetto di altri cinque punti...



@NicolaBalice