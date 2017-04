Il Pescara non si priverà in fretta di Coulibaly, giovane centrocampista arrivato con un barcone in Italia e valorizzato dal club abruzzese fino al debutto in Serie A. Per lui, gli occhi addosso della Juventus ma nessuna corsa alla chiusura dell'affare: se ne riparlerà nei prossimi mesi, nella stagione che verrà sarà ancora di certo al Pescara.