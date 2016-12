Palermo-Pescara 1-1



Bizzarri 6: graziato da Nestorovski nella ripresa, non può nulla sulla rete di Quaison.



Campagnaro 5: troppo nervoso, rischia l’espulsione per somma di cartellini gialli. Uno della sua esperienza non può perdere il controllo.



(dal 76' Cristante 6: Oddo lo manda in campo al posto di Campagnaro per rinforzare il centrocampo, riesce nel suo intento).



Gyomber 6: prende le misure degli attaccanti rosa ma si perde Nestorovski in area di rigore quando l'attaccante rosa sfiora il doppio vantaggio.



(dal 79' Zuparic s.v)



Fornasier 5,5: gli viene annullata una rete per sospetto fuorigioco, più pericoloso in area avversaria che nel suo originario ruolo di difensore.



Zampano 6: in altre giornate è stato uno dei più amati dai fanta-allenatori, ma la sua pagnotta la ottiene sempre.



Memushaj 6: ha la palla di una clamorosa vittoria al 94’, trova un Posavec strepitoso a dirgli di no.



Bruno 6: prestazione sufficiente, ma niente di più. Visto il rendimento dei compagni sembra tanta roba.



(dal 67' Brugman 6: aiuta la squadra a recuperare metri, incontra per la prima volta la sua ex squadra).



Biraghi 6,5: uno dei pochi ad ottenere la sufficienza, il rigore segnato vale oro.



Benali 5,5: poco assistito dal centrocampo, per rendersi pericoloso deve andarsi a prendere la palla da solo.



Caprari 5: il tecnico gli chiede di fare salire la squadra, ma viene ripetutamente annullato dai difensori rosanero.



Pettinari 6: impreciso, a tratti poco altruista. Per salvarsi serve l’aiuto di tutti, non l’egoismo - giustificabile in teoria - di un attaccante.





All. Oddo 6: ci crede fino alla fine, ottiene un punto preziosissimo in casa di una diretta concorrente e salva la sua panchina.