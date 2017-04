Cagliari-Pescara 1-0



Fiorillo 6: non può nulla sul rigore di Joao Pedro, miracoloso poco dopo sul colpo di testa di Borriello.



Zampano 6: fa buona guardia sull'out di destra contro un Murru in giornata di grazia. Zeman si aspetta sicuramente di più in fase propositiva.



Bovo 6: prodigiosa chiusura su Borriello al 30' del primo tempo, nel complesso prestazione positiva.



Fornasier 5: ingenuo in occasione del fallo di mano che causa il rigore poi trasformato da Joao Pedro. Si lascia scappare troppe volte Borriello e Farias.



Milicevic 5,5: bene in fase di contenimento sulla corsia mancina, un pesce fuor d'acqua quando si tratta di spingere.



(dal 90' Crescenzi SV)



Coulibaly 5,5: la rapidità di Barella lo mette spesso in difficoltà. Si limita a fare il compitino, ma potrebbe osare di più nella metà campo avversaria.



(dal 72' Brugman SV)



Muntari 5,5: fa sentire subito i suoi muscoli in mezzo al campo, nella ripresa cala visibilmente i giri del motore. Nel finale di gara è troppo nervoso e lascia il campo prima del triplice fischio.



Memushaj 5,5: scalda i guantoni di Rafael dopo una manciata di minuti. Con il passare del tempo sparisce dal campo.



Benali 5: non trova mail la giusta posizione nell'attacco di Zeman. Tocca pochissimi palloni, anche a causa dell'ottimo lavoro di Murru.



(dal 71' Kastanos SV)



Cerri 5: è impalpabile per quasi tutta la partita. Prova a sgomitare al centro dell'attacco, ma contro due giganti come Salamon e Bruno Alves non è facile per nessuno.



Caprari 6: è l'unico che crea scompiglio nella retroguardia rossoblu, si rende pericoloso diverse volte dalle parti di Rafael, ma non trova la via del gol.





All. Zeman 5,5: difficile trovare le giuste motivazioni dopo la retrocessione matematica in B. I pescaresi giocano comunque con buon piglio, rendendosi pericolosi dalle parti di Rafael in più occasioni. Ma alla lunga è emersa la grande differenza di qualità tra i due organici.