Sampdoria-Pescara 3-1



Bizzarri 5,5: i gol sono tre tocchi sotto misura, su cui non può nulla. Qualche buona parata, un paio di respinte non impeccabili, ma le reti doriane non si possono imputare all'estremo difensore argentino.



Zampano 6,5: propositivo, ben figura contro la squadra che lo ha cresciuto. Si spinge continuamente in proiezione offensiva, a supporto di Benali, e schiaccia Sala che non riesce ad avanzare.



Stendardo 5,5: roccioso e attento sino all'ora di gioco, si dimentica di Quagliarella quando il Doria trova il raddoppio.



Coda 5: concorso di colpa con Biraghi in occasione del gol di Fernandes. Nel complesso, non sembra mai troppo sicuro al centro della difesa.



(dall'83' Fornasier s.v).



Biraghi 5: si fa prendere alle spalle da Muriel in occasione del vantaggio doriano. In difficoltà contro l'esterno colombiano, soffre anche quando Bruno Fernandes si allarga ed entra nel suo raggio d'azione.



Memushaj 6: rincula spesso per aiutare la difesa, e si preoccupa principalmente di chiudere in maniera generosa su Bruno Fernandes, ma il portoghese è davvero difficile da contenere.



Bruno 5: prestazione opaca, si vede poco in entrambe le fasi.



Verre 6: ha compiti più di impostazione che di rottura, e quasi tutte le azioni pericolose partono dal suo piede educato. Al cospetto del suo futuro pubblico, evidenzia qualità interessanti.



(dall'88' Brugman s.v.)



Benali 6: nel primo tempo è decisamente il più attivo tra i tre interpreti offensivi del reparto avanzato di Zeman. Come Muriel, bravissimo nel crearsi lo spazio utile per trovare Cerri sottomisura e regalare il pareggio agli abruzzesi. Nella ripresa cala insieme a tutta la squadra.



Cerri 6,5: è la classica 'boa', il riferimento avanzato che lotta su ogni pallone cercando di aprire per i due attaccanti esterni. Bel movimento per farsi trovare solo a due passi dalla linea di porta e insaccare il momentaneo pareggio. Quando Silvestre e Skrinar gli prendono le misure però diventa impegnativo tenere il pallone dalle parti di Viviano.



(dal 74' Kastanos s.v.: difficile incidere in una partita del genere. Non ci riesce)



Caprari 5,5: è rapido, comincia bene ma poi sparisce, ben contenuto da Sala. Cerca spesso di accentrarsi, alcune volte riuscendosi, altre invece no.



All. Zeman 5,5: discreto Pescara nel primo tempo, ma nella ripresa il tecnico boemo non riesce a controbattere ai cambi di Giampaolo.Troppo tenera (e non è una novità) la fase difensiva. Per tentare l'impresa, anche se quasi impossibile, serve tutt'altro.