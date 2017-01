Bizzarri 5,5: Subisce tre gol su cui non può praticamente nulla



Zampano 5: Buona spinta, ma in marcatura lascia a desiderare



Stendardo 5: Gli anni migliori sono ormai alle spalle (Dal 55’ Crescenzi 5,5: Oddo lo inserisce per dare maggiore equilibrio alla squadra, ma non ottiene grandi risultati)



Coda 5: Sbanda come tutto il resto della retroguardia



Biraghi 5,5: Buona gamba e ottimo piede, ma non trascorre la sua miglior serata



Bruno 6: Prova a mettersi su Gagliardini ma il duello è evidentemente impari. Tra gli ultimi ad arrendersi



Memushaj 5: Non punge in attacco e non aiuta in retroguardia.



Benali 5,5: Quest’oggi mancano le sue incursione, il Meazza lo intimorisce



Verre 6: Prova a muoversi tra le linee con buona qualità, ma la concretezza non è granché. Forse il richiamo ligure (sponda Samp) produce un eco troppo assordante. Spreca davanti ad Handanovic.



Kastanos 5: Qualche buona accelerazione, ma regala a Joao Mario un grandissimo assist. Il portoghese spreca. (Dall’ 81’ Cubas: s.v.)



Bahebeck 6,5: Da solo impensierisce la retroguardia nerazzurra in più di un’occasione. Se solo avesse maggiore sostegno… (Dal 75’ Cerri: s.v.)



Oddo 4: Il Pescara gioca bene per dieci minuti, poi si sgretola totalmente. La retroguardia abruzzese è inguardabile e presenta le stesse lacune da inizio campionato. Non c’è modo di arginarle o almeno renderle meno dannose?